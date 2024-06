Durante l’intervista concessa a , il centravanti dell’Inter, Marko Arnautovic, ha fatto un bilancio sulla sua carriera: “Cosa vuoi sentirti dire adesso? Vuoi che ti dica che sono insoddisfatto della mia carriera? Della scelta di andare in Cina? Cos’altro sarebbe successo? Altrimenti sarei andato al Real Madrid? No, sono contento della mia carriera per come è andata”.

Foto: Instagram Arnautovic