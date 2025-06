Arnautovic saluta l’Inter: “Il nero e il blu rimarranno per sempre nelle mie vene”

11/06/2025 | 20:39:35

Marko Arnautovic attaccante austriaco, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto salutare così l’Inter.

Queste le sue parole: “Il mio tempo nel posto che ormai chiamo casa è arrivato alla fine. Non è mai facile dire addio, specialmente alla famiglia, a un club che mi ha lasciato vivere il mio sogno, non una volta solo ma due. Dal momento in cui sono tornato sul campo di San Siro, ho sentito il calore, le aspettative e l’orgoglio di vestire di nuovo questi colori. Abbiamo avuto molti alti e alcuni bassi, ma non avrei potuto essere più orgoglioso di condividere il campo e lo spogliatoio con questi fratelli. Porterò i ricordi dello scudetto con me per sempre. Allo staff, agli allenatori e a tutti colori che stanno dietro le quinte, il vostro supporto anche nei momenti duri ha significato molto per me. Grazie per aver creduto in me, per avermi spinto e per avermi aiutato a dare tutto quello che avevo per i nerazzurri. Ai fan, grazie, siete stati al nostro fianco in ogni momento, è stato un onore combattere per voi, segnare per voi e indossare la vostra maglia. Nonostante io lasci, l’Inter rimarrà sempre con me. Il nero e il blu rimarranno per sempre nelle mie vene. Una volta nerazzurro, per sempre nerazzurro”.

Foto: Instagram Arnautovic