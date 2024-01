Arnautovic ricorda il suo esordio all’Inter: “Il 6 gennaio data speciale. Questo club è nel mio cuore”

Il 6 gennaio 2010, esattamente 14 anni fa, Marko Arnautovic esordiva con la maglia dell’Inter contro il Chievo.

L’attaccante nerazzurro ha così parlato nel match programme dell’Inter in vista del match contro il Verona.

Queste le sue parole: “L’esordio con la maglia dell’Inter rimane un giorno speciale per me anche se altrettanto significativa è la partita contro il Siena che ha segnato la mia prima volta davanti all’incredibile pubblico nerazzurro di San Siro. L’Inter è nel mio cuore, ho avuto la possibilità di vivere qualcosa di bellissimo qui, nella mia prima esperienza ci sono stati giocatori che mi hanno dato consigli e aiutato, mi hanno sempre fatto sentire dentro la squadra. Come oggi, per me il gruppo è fondamentale, rimanere uniti soprattutto nelle difficoltà fa la differenza”.

Ottimo momento per il centravanti austriaco, tra il tacco contro il Lecce e il gol al Genoa.

“Servire quell’assist a Lautaro davanti ai tifosi di San Siro dopo il mio ritorno è stato bello, così come l’abbraccio dei miei compagni nelle ultime partite. Ho sempre vissuto di calcio e per il calcio, se devo pensare a un idolo il primo nome che mi viene in mente è quello di Ronaldo il Fenomeno, un giocatore incredibile. Per me la cosa che più conta è la passione, senza quella è difficile scendere in campo e dare il meglio”.

I momenti più belli della sua carriera.

“Ci sono quelli in nerazzurro, poi tra gli altri c’è la partita contro il Manchester City ai tempi dello Stoke City, quando ho segnato una doppietta decisiva, è un bel ricordo”.

Foto: Twitter Inter