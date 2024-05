Arnautovic: “Resterò all’Inter, ho un contratto e sono molto contento”

Dopo una stagione condizionata da qualche infortunio, Marko Arnautovic arriva agli Europei sfoderando una buona condizione fisica. L’attaccante nerazzurro è carico e concentrato sull’obiettivo: “L’attesa è enorme. Dopo il fischio finale contro il Verona la mia attenzione era tutta rivolta agli Europei. Devi solo divertirti e goderti l’Europeo. Se riesci a unire divertimento e pressione, allora ti fai buone prestazioni. Nel 2016 abbiamo avuto solo pressione, non era più divertente. Lo si vedeva in allenamento e in partita. Tutti erano tesi. Nel 2021 è stato diverso: ci siamo divertiti e abbiamo offerto buone prestazioni“.