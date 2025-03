Arnautovic: “Ho avuto paura, mi sono sentito male. Forse a causa del dolore al ginocchio”

Grande sventagliata per Alaba e gol di Gregoritsch contro la Serbia. L’Austria ha pareggiato contro la Serbia. Ma per i tifosi e lo staff nerazzurro c’è stato un momento di preoccupazione per la reazione dell’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, che non ha preso parte ai festeggiamenti con i compagni di squadra, rimanendo fermo sul posto. Dopo la partita, il centravanti ne ha parlato in mixed zone, come riportato da Kicker: “Ho avuto improvvisamente paura, mi sono sentito male e frastornato, forse a causa del dolore fortissimo che avevo al ginocchio in precedenza“.

Già nei primi minuti di gioco si era accasciato in area cadendo in maniera innaturale sul ginocchio sinistro. Poi però rassicura sulle sue condizioni: “Prima il ginocchio, poi ho sentito una pressione enorme nella parte superiore dello stomaco e nello stesso momento ho avuto un attacco di panico. Il medico mi ha fatto un rapido controllo, ora è tutto a posto”.

Foto: Instagram Arnautovic