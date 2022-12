Arnautovic e le commoventi parole su Mihajlovic: “Sei stato amico, fratello e padre. Giocherò e lotterò per te”

Anche Marko Arnautovic saluta l’allenatore che gli ha permesso di vivere una seconda giovinezza in Serie A con il Bologna: “Grazie per aver sempre creduto in me, soprattutto quando gli altri non lo facevano. Mi hai accolto come un membro della famiglia, sei stato un amico, un fratello e un padre. Ti terrò vivo nel mio cuore e lotterò e giocherò per te. Riposa in pace Mister!”.

Foto: Sito Bologna