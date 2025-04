Arnautovic e Lautaro: Inter avanti sul Cagliari 2-0 all’intervallo

L’Inter conduce 2-0 sul Cagliari all’intervallo della sfida di San Siro. I nerazzurri hanno condotto la gara dall’inizio, subendo anche una chance clamorosa dei sardi sull’1-0.

Pronti via, subito chance per Lautaro, conclusione velenosa che colpisce l’esterno della rete.

Ancora Inter, che al 13′ trova la rete del vantaggio. Azione insistita, palla che finisce ad Arnautovic che insacca in rete il vantaggio nerazzurro.

Il Cagliari però non ci sta e al 25′ ha una chance clamorosa con Piccoli. Da solo davanti a Sommer, l’attaccante si fa murare da Sommer. Al 27′, azione analoga, dall’altra parte. Stavolta è Lautaro a presentarsi davanti a Caprile e con uno scavetto non sbaglia per il 2-0 dei nerazzurri. Inter che controlla senza problemi e chiude il primo tempo sul 2-0.

Foto: sito Inter