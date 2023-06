Arnautovic e il Milan: dai contatti (a sorpresa) della scorsa estate agli ultimi retroscena

Marko Arnautovic e il Milan: una rincorsa nata a sorpresa e anticipata la scorsa estate, quando l’attaccante era stato sondato dai grandi club (anche Juve, Napoli e Roma). Ma anche dai rossoneri che avevano poi puntato ancora su Ibrahimovic ed erano andato a sbattere sul Bologna che non avrebbe voluto privarsene. Ma il gradimento (forte) resta, il Milan lo apprezza da un anno, ritiene che sia il perfetto sostituto di Ibrahimovic che domani saluterà il club e i tifosi rossoneri dopo oltre tre anni di grande feeling. L’addio di Zlatan non è una sorpresa, come raccontato nei giorni scorsi, e proprio per questo Arnautovic prende quota, tenendo conto che il Milan farà altri investimenti nel reparto offensivo. E tenendo soprattutto conto che – Ibrahimovic a parte – quasi sicuramente saluterà Rebic, mentre lo stesso Origi non è blindatissimo. Certo, bisognerà fare i conti con il Bologna, ma la volontà di Arnautovic è evidente – una rincorsa lunga un anno – a maggior ragione se restasse Thiago Motta e comunque a prescindere. Arnautovic ha comunicato ai suoi procuratori la scelta, il desiderio di alzare l’asticella con tutto il rispetto per il suo attuale club che ha creduto in lui. Siamo alle prime mosse di mercato, ma Arnautovic ha le idee chiare. E il suo fratello-agente sarebbe già in moto per tutte le situazioni logistiche, in attesa che tra Milan e Bologna si entri presto nel vivo.

#Arnautovic piace molto al #Napoli, confermato quanto detto 6 giorni fa. Ma anche alla #Juve che cerca un attaccante con quelle caratteristiche (o con quelle di #Muriel) per dare un’alternativa importante a #Vlahovic. La #Roma c’è, più defilata come il #Milan — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 19, 2022

Foto: sito ufficiale Bologna