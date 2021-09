Arnautovic: “Il Bologna ha fatto di tutto per prendermi, l’accoglienza è stata fantastica”

Marko Arnautovic, nuovo bomber del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Laola1 durante la quale ha parlato anche del suo arrivo in maglia rossoblù. Ecco un estratto delle sue parole:

“L’accoglienza in città fu una cosa fantastica, rimasi estremamente sorpreso e spesso ho ringraziato i tifosi per questo. Il progetto del club mi è piaciuto subito. Poi volevo avvicinarmi di nuovo alla mia famiglia, visto che in Cina non poteva venire. Stare lontani per troppo tempo era impossibile. Ora viviamo tutti insieme e dunque è tutto più facile. Ringrazio lo Shanghai ma è stato bello tornare vicino a casa. Volevo tornare a giocare in un campionato di livello e il Bologna ha fatto di tutto per prendermi. Vogliamo provare a entrare nella top 10 del campionato, stiamo lavorando a questo obiettivo”.

Foto: Sito Bologna