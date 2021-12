Arnautovic: “Bologna ha un profilo europeo. C’è tutto per fare come l’Atalanta”

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul suo momento con i felsinei, il rapporto con Mihajlovic, le sue ambizioni e il club a cui si ispira.

Queste le sue parole: “Sto bene a Bologna, stiamo facendo un ottimo percorso, la squadra sta crescendo tanto. Bologna è felicità, ha un profilo europeo e un futuro da… Dea. Qui c’è tutto per fare come l’Atalanta. Strutture, ambizioni, un grande allenatore, tanti giovani da poter far crescere”.

Su Mihajlovic: “Sinisa? È come me. Siamo di origini serbe: mentalità e voglia di vincere ci uniscono. Abbiamo ambizione, determinazione nel voler raggiungere traguardi importanti. Ci capiamo al volo, anche con uno sguardo, e siamo molto felici di questo”.

Paragone con Ibra: “Io l’Ibra del Bologna? Noooo… Lui è più grande di me. Lo adoro, niente confronti”.

Foto: Twitter Bologna