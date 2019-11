Armeno e Karkalis sono già a Bisceglie per il primo allenamento

Nessuna sorpresa, il Bisceglie si rafforza e pesca sul mercato degli svincolati. Nulla da fare per Andrea Cocco che, come raccontato, ripartirà dall’Olbia, mentre sono già in Puglia sia il terzino sinistro Francesco Karkalis, classe 1995, che l’esterno di centrocampo Gennaro Armeno, classe 1994. Entrambi si sono messi subito a disposizione per il primo allenamento, Karkalis ha vinto la volata con Marin, la sua carriera ripartirà dal Bisceglie.