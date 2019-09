Armenia-Italia, le ultimissime sulle probabili formazioni

Si ferma la Serie A e riprendono gli impegni della Nazionale. Domani gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in Armenia per la quinta gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il commissario tecnico sarebbe propenso a schierare i suoi con il consueto 4-3-3 con Donnarumma (favorito su Sirigu) tra i pali, Florenzi, Bonucci, Romagnoli (al posto dell’infortunato Chiellini) ed Emerson Palmieri nella linea difensiva; Jorginho in cabina di regia con Barella e Verratti ai lati; in avanti spazio quasi certamente a Bernardeschi, Belotti (in vantaggio su Immobile) e Chiesa. I padroni di casa, guidati da Bernard Challandes, dovrebbero rispondere col 4-2-3-1 con Hayrapetyan in porta, Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan e Hovhannisyan nel pacchetto arretrato; Mkrtchyan e Grigoryan in mezzo al campo con Barseghyan, il neo romanista Mkhitaryan e Ghazaryan alle spalle dell’unica punta Karapetyan. Appuntamento allo stadio Vazgen Sargysan di Yerevan alle ore 18:00. A seguire le probabili formazioni:

Armenia (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. Ct Challandes.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. Ct Mancini.

Foto: Vivoazzurro