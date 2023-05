Armenia (dg Cremonese): “Durante la stagione ci sono stati diversi episodi arbitrali a nostro sfavore”

Paolo Armenia, direttore generale della Cremonese a Cremona1 ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Durante la stagione ci sono stati diversi episodi che hanno fatto sì che la Cremonese non fosse stata guardata in un certo occhio dal punto di vista arbitrale. Nel caso specifico di Doveri c’è stato l’intervento del direttore sportivo perché si trattava di una gara molto importante che ci ha visto secondo noi gravemente penalizzati. Gridare al lupo al lupo però a volte non serve ad ottenere risultati. Bisogna prendere coscienza della situazione e il ds ha riportato le nostre evidenze nel contesto di quella partita”.

Foto: Armenia sito uff Cremonese