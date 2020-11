Armenia, annullata la convocazione di Mkhitaryan

Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la Federcalcio dell’Armenia ha comunicato di aver annullato la convocazione di Henrikh Mkhitaryan in vista dei match contro Georgia e Macedonia a causa del focolaio di coronavuris nella Roma. “Considerando la velocità con cui il Covid-19 si sta diffondendo e il protocollo di isolamento che deve rispettare la Roma dopo gli ultimi casi positivi, Mkhitaryan non si unirà ai compagni di Nazionale”, questa la nota.

Considering the increased speed of the Sars-CoV-2 infection disease and the protocol of @OfficialASRoma First team squad isolation after the confirmed case, Henrikh Mkhitaryan WILL NOT join Armenian NT for the upcoming 2 matches.#Armenia #Mkhitaryan #GEOARM #MKDARM #ArmenianNT pic.twitter.com/AHSe4b22re

— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) November 11, 2020