Arizala: “C’erano altri club su di me, ho scelto l’Udinese per il progetto”

06/02/2026 | 15:48:04

Il neo acquisto dell’Udinese, Juan Arizala, ha parlato durante la propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Cosa mi ha spinto a scegliere l’Udinese al posto del Milan? E’ stato un mercato molto interessante, c’erano altri club su di me, ho scelto l’Udinese per il progetto, sono già passati altri colombiani qui che hanno scritto la storia dell’Udinese. Ho scelto di venire qui per migliorarmi e sono contento di essere qui. La mia posizione? Ho giocato prevalentemente come ala in precedenza, poi sono evoluto col tempo e sono cresciuto come terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Mi piace naturalmente molto attaccare ma mi so applicare anche in fase difensiva. Se ho parlato con Runjaic? Non ho ancora avuto molte occasioni per parlare con il mister, ma mi sto integrando un po’ alla volta. Nuova nazione, nuova città, nuovo campionato, ho bisogno di tempo per integrarmi e pensiamo passo dopo passo”.

Foto: sito Udinese