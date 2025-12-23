Arijon Ibrahimovic: “Mi sento a mio agio all’Heidenheim, non era stato così nelle mie esperienze precedenti”

23/12/2025 | 18:20:18

L’attaccante dell’Heidenheim, Arijon Ibrahimovic, ha parlato in un’intervista al quotidiano Abendzeitung. Queste le sue parole sulle sue esperienze in prestito in Italia nel Frosinone e nella Lazio:

“Le esperienze in prestito? Mi ci sono abituato, ma non voglio essere ceduto di nuovo in prestito. Mi piacerebbe davvero rimanere in un club a titolo definitivo. Mi sento estremamente a mio agio ora all’Heidenheim. Non era stato così nelle mie esperienze precedenti. L’Heidenheim è come una famiglia, qui ci sono persone fantastiche”.

Foto: sito Lazio