Arias: “Impatto con la Premier durissimo. Tornare in Brasile? Solo per la Fluminense”

31/12/2025 | 21:00:14

L’impatto per Jhon Arias con la Premier è stato difficilissimo. Arrivato dalla Fluminense al Wolverhampton, il ragazzo brasiliano sta faticando e non poco, non solo per colpe sue.

Queste le sue parole a TNT Sports Mexico”: “La mia priorità in Brasile è sempre la Fluminense. È un club per il quale io e la mia famiglia abbiamo affetto, lo consideriamo la nostra casa. Ovviamente non dipende solo da me, dipende dal Fluminense. Ma il mio presente è qui, quindi sono concentrato al 100% sul fare cose buone qui, sul fare del mio meglio, perché so il giocatore che sono e cosa posso fare. L’impatto con la Premier è stato durissimo, ma vogliamo continuare a lavorare e impormi in Europa”. Arias ha un contratto con il Wolverhampton fino a giugno 2029. Dal suo arrivo, il numero 10 ha giocato 20 partite, senza segnare gol o assist.

Foto: facebook Premier