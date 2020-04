Arias ha deluso ancora: l’Atletico Madrid pensa alla cessione in estate

Arrivato due estati fa all’Atletico Madrid – che lo pagò 9 milioni di Euro al PSV – il colombiano Santiago Arias non è mai riuscito a trovare lo spazio desiderato a causa di prestazioni molto altalenanti. Dopo un colloquio lo scorso maggio con Diego Pablo Simeone, l’ex-PSV aveva convinto il tecnico argentino a dargli una seconda possibilità. Ciononostante, ha deluso nuovamente, facendosi mettere in secondo piano sia da Trippier che da Vrsaljiko. Con il suo contratto in scadenza nel 2023, è probabile che i Colchoneros provino a liberarsene già la prossima estate.

Foto: MARCA