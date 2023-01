Arianna Mihajlovic si sfoga: “Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia”

Arianna Mihajlovic, moglie del compianto ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, si è sfogata sui social in merito a chi continua a rilasciare dichiarazioni su fatti privati della famiglia: “Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia….Parlano, rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie”.

Foto: Instagram Arianna Mihajlovic