Argentina, zero tiri in 90 minuti di una finale. Non era mai accaduto nella storia

19/07/2026 | 23:22:57

Una finale Mondiale ancora in bilico quella tra Spagna e Argentina, anche se i numeri in campo direbbero altro. Spagna dominante, soprattutto nel secondo tempo, Argentina poca roba. Gli xG (azioni da gol create) sono zero. Così come i tiri tentati, zero. Per capirci, neanche un tentativo anche da lontano. Nulla. Non era mai accaduto in una finale mondiale che una squadra finalista finisse i 90 minuti senza tiri. Eppure la gara è ancora aperta, con lo 0-0.

Foto: Instagram Messi