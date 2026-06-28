Argentina, si sblocca Lautaro Martinez. Le parole di Scaloni e Lo Celso

28/06/2026 | 10:43:05

Tris vincente per L’Argentina contro la Giordania. Nella notte brillano il solito Messi, Lo Celso e Lautaro trova la prima rete americana. Ecco le parole di Scaloni: “Quello che cercavamo era dare minuti a chi aveva giocato meno, se lo meritavano. Questa è stata la cosa più importante per noi. Sono felice per Lo Celso e Lautaro che segnano per la prima volta, ovviamente felice anche per Messi”. La felicità di Lo Celso per il gol e la vittoria: “È un’emozione grandissima segnare un gol al Mondiale. Dal 2018 a oggi abbiamo vissuto diversi momenti importanti. È stata una notte completa, anche per il gol di Messi che è molto felice e concentrato per questo Mondiale”.

Foto: Instagram Messi