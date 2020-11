Argentina, si ferma Pereyra: problema muscolare

Si è fermato Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese che ha già lasciato il ritiro della Nazionale argentina impegnata in questi giorni nel girone di qualificazione per il Mondiale in Qatar nel 2022 a causa di uno stop muscolare. Pereyra, come annunciato dal sito dell’Albiceleste: “Non parteciperà alle prossime due partite dell’Argentina per una lesione muscolare alla gamba sinistra subito nel corso delle attività col proprio club di appartenenza”.

#SelecciónMayor El futbolista Roberto Pereyra no participará de los próximos dos partidos con @Argentina por lesión muscular en muslo izquierdo ocurrida durante la actividad deportiva con su club. pic.twitter.com/teOfJqG7qb — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2020

Foto: twitter Argentina