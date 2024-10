Brutte notizie per Roberto De Zerbi e il suo Olympique Marsiglia. Valentin Carboni, in ritiro con l’Argentina per le qualificazioni al Mondiale 2026, si è infortunato al ginocchio. Questo il comunicato della Federcalcio argentina: “Il giocatore Valentín Carboni ha riportato oggi un trauma al ginocchio sinistro e sarà assente per le prossime due gare di qualificazione sudamericane”.

Foto; Instagram Carboni