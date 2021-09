Argentina, show di Correa e Lautaro: 3-1 contro il Venezuela

Nella notte l’Argentina ha vito la gara di qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Venezuela. La squadra di Scaloni si è imposta per 3-1 grazie a una super prestazione di Lautaro Martinez e Correa. Entrambi i giocatori dell’Inter sono andati a gol: anche un assist per il Toro. Lautaro ha sbloccato il match sul finire del primo tempo, poi nella ripresa è arrivato il 2-0 del Tucu. Poi Angel Correa al 74’ ha firmato il tris su invenzione di Martinez. Di Soteldo, su rigore, la rete della bandiera per il Venezuela.

🏆 #Eliminatorias 📸 Postales albicelestes tras la victoria ante #Venezuela. El campeón de América pisa firme ✊ pic.twitter.com/g3MgUA3nAs — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 3, 2021

Foto: Twitter Seleccion Argentina