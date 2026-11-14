Argentina, senza Messi è già nostalgia: la sconfitta con l’Uruguay apre nuovi interrogativi sul futuro

14/11/2026 | 09:43:22

L’Argentina comincia a fare i conti con il futuro senza Lionel Messi. La sconfitta per 2-1 contro l’Uruguay, nell’amichevole disputata alla Bombonera, ha lasciato più di qualche interrogativo sulla nazionale di Lionel Scaloni. Una prestazione poco brillante, con tanto possesso palla ma poca capacità di creare occasioni realmente pericolose. La sensazione è quella di una squadra che deve imparare a convivere con l’assenza del suo fuoriclasse. La partita ha rappresentato il primo vero banco di prova dopo l’addio di Messi alla Selección. L’Argentina ha chiuso il primo tempo con 17 conclusioni complessive, ma non è riuscita a trasformare la superiorità territoriale in concretezza. La mancanza di un giocatore capace di inventare una giocata decisiva si è fatta sentire, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Nella ripresa sono arrivati i due gol dell’Uruguay: prima l’autorete di Leonardo Balerdi al 48′, poi il raddoppio di Maximiliano Araújo al 53′, con una conclusione dalla traiettoria beffarda. La reazione argentina è passata soprattutto dai piedi di Gianluca Prestianni, entrato dalla panchina e capace di dare maggiore vivacità alla manovra. Proprio da una sua iniziativa è arrivato il gol di Julián Álvarez al 73′, che ha riaperto momentaneamente la partita senza però evitare la sconfitta. Tra le note positive della serata c’è proprio Prestianni, autore di un ingresso convincente e protagonista di una delle poche reazioni concrete della squadra. Diverso il discorso per Nico Paz e Thiago Almada, dai quali ci si aspettava maggiore qualità e capacità di incidere. La strada verso il futuro è ancora lunga. Scaloni dovrà trovare nuove soluzioni offensive e distribuire tra più giocatori il peso della responsabilità che per anni è stato sulle spalle di Messi. La nostalgia per il numero 10 è inevitabile, ma la nuova Argentina dovrà dimostrare di poter mantenere la propria identità anche senza il suo campione più rappresentativo.

Foto: instagram Nico Paz