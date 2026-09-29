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Argentina, Scaloni: “Il terzo capitano sarà Lautaro Martinez”

29/09/2026 | 20:54:28

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L’addio di Leo Messi alla Nazionale argentina non lascerà soltanto un vuoto in termini di numeri e qualità, ma anche di leadership e temperamento. Diversi giorni fa, Scaloni ha annunciato che la fascia da capitano passerà nelle mani di CristianCutiRomero, nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Poco fa, in conferenza stampa, ha annunciato il vice e il terzo capitano designato: “Il capitano sarà Cuti Romero, il suo vice Emiliano Martinez. Il terzo Lautaro Martinez“.

Foto: Instagram Argentina