Argentina, Scaloni: “Il terzo capitano sarà Lautaro Martinez”

29/09/2026 | 20:54:28

L’addio di Leo Messi alla Nazionale argentina non lascerà soltanto un vuoto in termini di numeri e qualità, ma anche di leadership e temperamento. Diversi giorni fa, Scaloni ha annunciato che la fascia da capitano passerà nelle mani di Cristian “Cuti” Romero, nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Poco fa, in conferenza stampa, ha annunciato il vice e il terzo capitano designato: “Il capitano sarà Cuti Romero, il suo vice Emiliano Martinez. Il terzo Lautaro Martinez“.

Foto: Instagram Argentina