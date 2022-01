Argentina, Scaloni e Aimar sono risultati positivi al Covid. Contro il Cile in panchina ci saranno Samuel e Ayala

Domani l’Argentina affronterà il Cile ma dovrà farlo senza i propri ct Scaloni e Aimar, entrambi positivi al Covid. A sostituirli ci saranno Walter Samuel e Roberto Ayala. Ecco le parole di Scaloni: “Voglio confermare un paio di ultime notizie: Pablo Aimar ed io non potremo far parte della delegazione. Pablo è a casa sua da diversi giorni perché è stato a stretto contatto con un parente, non è mai entrato in bolla. Io ho rispettato l’isolamento per diversi giorni e continuo a risultare positivo. Per entrare in Cile abbiamo bisogno di un PCR negativo, quindi in questi casi rispettiamo il protocollo”.

FOTO: Twitter Argentina