Argentina, Scaloni: “Dybala può dare il suo contributo. Alvarez e Lautaro possono giocare insieme”

Alla vigilia della sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Cile, Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul presente dell’Argentina. Il commissario tecnico ha parlato dei motivi legati alla mancata convocazione di Messi, di Dybala, e della possibile convivenza tattica di Lautaro Martinez con Julian Álvarez.

Su Messi: “Ho parlato personalmente con Messi prima di annunciare la lista per vedere come stava. Non si era allenato quindi ho ritenuto opportuno non inserirlo. Mi ha detto che sta migliorando ed è questione di tempo prima che torni a giocare con la sua squadra. Speriamo lo faccia presto, così potrà rispondere alla prossima chiamata. Penso che Ángel Correa indosserà la maglia numero 10. Non è un problema: sappiamo che la 10 ha un proprietario e sappiamo chi è. È una maglia alla quale siamo molto affezionati”.

Su Dybala: “La convocazione di Paulo non ha alcuna relazione con la sua permanenza in Italia. Lo apprezziamo per quello che fa sul campo. La chiamata è stata fatta pensando alla squadra, che potrebbe averne bisogno in qualsiasi momento. Viste le assenze di alcuni giocatori è un calciatore che può dare il suo contributo”.

Su Lautaro e Julian insieme dall’inizio: “È la stessa domanda che mi è stata rivolta durante tutta la Copa America e io risponderò come sempre che hanno giocato insieme e possono coesistere. Dipende da cosa vogliamo fare e dalle condizioni fisiche, ma possono giocare insieme”.

Foto: X Argentina