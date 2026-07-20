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Argentina, Scaloni: “Continuo fino a dicembre, dopo probabilmente mi rilasserò”

20/07/2026 | 09:39:02

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La sconfitta contro la Spagna nella finale dei Mondiali potrebbe chiudere definitivamente un ciclo, quasi irripetibile, per l’Argentina. Infatti, oltre a Messi, il cui futuro è ancora da risolvere, il CT Scaloni, in mixed zone, ha espresso la volontà di staccare la spina. Le parole del tecnico: “Fino a dicembre, se il presidente (Claudio Tapia, ndr) vuole, io sono qui, e dopo sarà complicato. È un posto straordinario, un sogno. È stato un piacere stare qui, un orgoglio, ma è anche giusto che ci possa essere un cambio. Dopo dicembre probabilmente mi fermerò. Voglio portare a termine il mio contratto e poi vedrò. Per continuare servono molte cose. Bisogna resettarsi e formare un altro gruppo così, ma è difficile. Mi fa male nell’anima”.

Foto: X Argentina