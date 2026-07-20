Argentina, Nico Paz suona la carica: “Prometto di riportare questa coppa in Argentina”

20/07/2026 | 11:50:14

Il trequartista del Como Nico Paz, spettatore non pagante della spedizione argentina ai Mondiali, con all’attivo appena 78 minuti in tutta la competizione, ha scritto un messaggio a cuore aperto al popolo albiceleste sui propri social: “Oggi più che mai, sono orgoglioso di rappresentare questo Paese, questa squadra e di far parte di un gruppo di persone incredibili che vivono e respirano questi colori e danno il massimo in ogni momento. Posso solo dire grazie. Prometto di dare assolutamente tutto quello che ho per riportare questa coppa in Argentina. Congratulazioni alla Spagna e a tutti gli spagnoli. Lunga vita all’Argentina, sempre, nella buona e nella cattiva sorte”.

Foto: Instagram Nico Paz