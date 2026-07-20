TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Argentina, Nico Paz suona la carica: “Prometto di riportare questa coppa in Argentina”

20/07/2026 | 11:50:14

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il trequartista del Como Nico Paz, spettatore non pagante della spedizione argentina ai Mondiali, con all’attivo appena 78 minuti in tutta la competizione, ha scritto un messaggio a cuore aperto al popolo albiceleste sui propri social: “Oggi più che mai, sono orgoglioso di rappresentare questo Paese, questa squadra e di far parte di un gruppo di persone incredibili che vivono e respirano questi colori e danno il massimo in ogni momento. Posso solo dire grazie. Prometto di dare assolutamente tutto quello che ho per riportare questa coppa in Argentina. Congratulazioni alla Spagna e a tutti gli spagnoli. Lunga vita all’Argentina, sempre, nella buona e nella cattiva sorte”.

Foto: Instagram Nico Paz