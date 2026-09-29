Argentina: nessuno indosserà la numero 10 prima della gara d’addio di Messi

29/09/2026 | 20:45:47

Si avvicina l’attesa per l’ultima partita con la maglia Albiceleste di Lionel Messi, in programma alle 01:00 ora italiana la notte tra martedì e mercoledì 7 ottobre. Intanto, Lionel Scaloni, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto sapere che nessun giocatore argentino indosserà l’iconica e pesantissima maglia numero 10 della Pulce, prima della gara d’addio contro il Benin. Così, nelle due amichevoli contro la Bolivia e il Burkina Faso, l’iconica camiseta rimarrà sguarnita del suo padrone.

Foto: Instagram Argentina