Argentina, Messi sul record di presenze: “Sono orgoglioso di aver raggiunto Mascherano”

Nella notte l’Argentina ha vinto contro il Paraguay in Copa America (1-0). Lionel Messi ha giocato la sua 147esima partita con l’Albiceleste e ha così eguagliato il record di presenze in nazionale di Javier Mascherano. Sul suo account Instagram, ha così commentato. “Questa è un’altra vittoria importante per continuare a crescere. Sono orgoglioso di aver potuto vestire la maglia biancoazzurra tante volte quanto il mio amico Masche (Javier Mascherano, ndr) che ho sempre amato, ammirato e rispettato”.

