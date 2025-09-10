Argentina, Mastantuono si prende la 10 di Messi

10/09/2025 | 10:23:03

Non è ancora dato conoscere l’effettiva volontà di Messi circa il suo futuro con la nazionale argentina. Il campione classe 1987, nei giorni scorsi, ha parlato del suo futuro lasciando ancora forti dubbi circa la sua partecipazione ai prossimi Mondiali. Durante la notte, però, il pubblico argentino e mondiale ha assistito a qualcosa di epocale: dopo Maradona, Riquelme e Messi, un classe 2007 ha indossato la prestigiosa “camiseta 10”: Franco Mastantuono. Il talento del Real Madrid, ex River Plate, è entrato al 17º minuto del secondo tempo al posto di Leandro Paredes. Un cambio generazionale epocale o un momentaneo cambio di numero? il tempo ci darà conferme.

Foto: Instagram Mastantuono