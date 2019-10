Argentina, Lautaro e Paredes litigano per un rigore: la risolve De Paul. Il video

Nel pomeriggio odierno, l’Argentina ha vinto per ben 6-1 un’amichevole internazionale contro l’Ecuador. A segno, tra gli altri, è andato anche German Pezzella, capitano della Fiorentina. Ma a catalizzare l’attenzione è un altro episodio, che coinvolge sempre conoscenze della nostra Serie A. Al 32′ minuto del primo tempo, infatti, Lautaro Martinez viene atterrato in area da un difensore avversario e l’arbitro indica così il dischetto del rigore. L’attaccante dell’Inter va a raccogliere la palla e a posizionarla sul punto di battuta, ma l’ex romanista Leandro Paredes non sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda. L’attuale centrocampista non permette al Toro di calciare il penalty e i due discutono per qualche secondo, finché a sbrogliare la matassa non arriva un altro “italiano” come Rodrigo De Paul. Il trequartista dell’Udinese raggiunge i due contendenti all’altezza del dischetto e accompagna fuori area Lautaro che, suo malgrado, è costretto a lasciare la battuta al compagno. Nel post-gara, il centrocampista del PSG ha parlato così di quanto successo: “Anche Lautaro aveva voglia di calciare il rigore, però spettava a me. Ma non è successo nulla“. Questo il video dell’accaduto:

Foto: Diario Olé