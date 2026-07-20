Argentina, l’AFA ringrazia i tifosi tramite un comunicato: “L’esito finale riafferma un legame che va oltre il risultato”

20/07/2026 | 13:00:30

L’AFA, associazione del calcio argentino, ha diramato pochi istanti fa un comunicato per ringraziare tutto il popolo albiceleste per il supporto e il sostegno offerto durante la campagna Mondiale.

Ecco il comunicato integrale: “La Federazione Calcistica Argentina, a nome dei giocatori, dello staff tecnico, della dirigenza e di tutto lo staff della Nazionale argentina, desidera esprimere la sua più profonda gratitudine a ciascun argentino che ha accompagnato la squadra durante la Coppa del Mondo 2026. In ogni stadio, in ogni città e da ogni angolo del paese, l’incoraggiamento è stato una forza costante che ha spinto la squadra a raggiungere nuovamente la finale.

L’affetto ricevuto lungo tutto il percorso, le bandiere, i messaggi, le carovane, gli abbracci e il sostegno incondizionato hanno dimostrato, ancora una volta, che la Nazionale è il patrimonio di tutti gli argentini. Ogni giocatore sentiva quel sostegno in campo e ogni membro della delegazione era orgoglioso di rappresentare un popolo che non ha mai smesso di credere e di accompagnare. Il risultato finale non è bastato a realizzare il sogno del doppio titolo, ma ha riaffermato un legame che va oltre ogni risultato.

Dopo la finale, alcuni giocatori della rosa partiranno direttamente dagli Stati Uniti verso diverse destinazioni per rientrare nei loro club o iniziare il periodo di riposo. Nel frattempo, una parte della delegazione, composta da giocatori, staff tecnico e membri dello staff, tornerà in Argentina domani, con arrivo previsto intorno alle 17:00.

Grazie per essere sempre lì, nelle gioie e anche nei momenti difficili. Perché tutti noi difendiamo la maglia, e l’orgoglio di rappresentare l’Argentina continuerà a essere il motore per affrontare le sfide che verranno”.

Foto: X BBC