Argentina in ansia per il Dibu Martinez. Frattura del mignolo per il portiere

23/05/2026 | 11:30:31

Secondo quanto riferito da TyC Sports, l’Argentina è in ansia per il suo portiere, il neo campione dell’Europa League, il Dibu Martinez. Il portiere ha riportato una frattura a un mignolo, nel riscaldamento della finale poi vinta contro il Friburgo. Non sarà necessario alcun intervento chirurgico per il problema avuto ma dovrà comunque tenersi alla larga dal terreno di gioco per circa una ventina di giorni. Combaciante guarda caso con lo start del torneo iridato. L’esordio è fissato per il 17 giugno contro l’Algeria. Con dei rapidi calcoli, tuttavia, il “Dibu” dovrebbe farcela a rientrare in tempo e rappresentare l’Argentina ai Mondiali negli USA.

Foto: X FIFA