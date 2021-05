Argentina, il ct Scaloni su Messi: “Qui deve essere libero. Ha voglia di vincere”

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato a Olé sulla Nazionale e su Messi: “E’ un ragazzo impressionante, quello che fa è speciale non solo quando è dentro il campo, ma per tutto quello che fa e quello che è come persona. Lui è sempre disponibile, a livello umano fa la differenza. Mondiale? Messi è quello con più voglia di vincere, quello che quando si perde è il primo a restarci male. Gli ho detto di divertirsi, di essere più libero in Nazionale. Ha capito come aiutare e come divertirsi. L’Argentina gareggerà fino alla fine in tutte le competizioni. Siamo una squadra di primo piano, ma non posso promettere che vinceremo sicuramente”.

Foto: Twitter ufficiale Federazione argentina