Argentina: il calcio si ferma fino a fine marzo

L’Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha rinviato tutte le competizioni calcistiche nazionali fino alla fine di marzo per via dell’epidemia di Coronavirus, su richiesta del Ministro dello port, Matias Lammens. La decisione iniziale era quella di fermare tutto fino a tempo indeterminato, mentre ora, si è scelta come data indicativa dello stop il 31 marzo. Il presidente del sindacato dei calciatori Sergio Marchi aveva scritto a Lammens che i giocatori avrebbero scioperato se non si fossero interrotte competizioni. La decisione colpisce anche la Superliga Cup, il campionato nazionale femminile e i tornei giovanili.

Foto; profilo Twitter ufficiale AFA