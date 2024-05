Argentina, i preconvocati per la Copa America. Non c’è Dybala

Niente Copa America per Paulo Dybala. L’Argentina ha diramato la lista dei 29 preconvocati per la Copa America. Ci sono 5 rappresentanti della Serie A, ma non il giallorosso.

Questa la lista:

Portieri: Franco Armani, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez

Difensori: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, German Pezzella, Lucas Martinez Quarta, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Valentin Barco

Centrocampisti: Guido Rodriguez, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernandez, Giovani Lo Celso

Attaccanti: Angel Di Maria, Valentin Carboni, Lionel Messi, Angel Correa, Alejandro Garnacho, Nicolas Gonzalez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Foto: Instagram Argentina