Argentina, i convocati per la tournée in Asia. Out Lautaro e Dybala

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per la tournée che l’Argentina ha in programma in Asia per il mese di giugno. Ci sono 4 giocatori provenienti dalla Serie A, ovvero Paredes e Di Maria della Juventus, Nico Gonzalez della Fiorentina e Giovanni Simeone del Napoli. Non c’è Lautaro Martinez e Dybala.