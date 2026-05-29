Argentina, i convocati di Scaloni: dentro Paz, out Dybala e Soulé

29/05/2026 | 10:12:18

L’Argentina ha reso noti i 26 giocatori che a breve difenderanno il mondiale vinto nel 2022. Scaloni scontenta i romanisti Dybala e Soulé, dentro invece gli uomini mercato Paz e Alvarez, immancabile Messi al suo ultimo tango in Coppa del Mondo.

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia), Juan Musso (Atlético Madrid)

Difensori: Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique Lione), Germán Pezzella (River Plate), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympyque Marsiglia), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia).

Centrocampisti: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (1998, Liverpool), Enzo Fernández(Chelsea), Valentín Barco (Strasburgo)

Attaccanti: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter Milan), Nicolás González (Juventus), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), José Manuel López (Palmeiras), Nico Paz (Como)

Foto: Twitter Argentina