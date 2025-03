Argentina, i convocati del ct Scaloni: out Messi

Il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha reso noto la lista dei convocati per la doppia sfida di qualificazione al Mondiale 2026 contro Uruguay e Brasile. Non c’è Leo Messi, out per un problema muscolare, sono ben 7 gli ‘italiani’ presenti: Lautaro Martinez (Inter), Nico Gonzalez (Juventus) Nico Paz e Perrone (Como), Dominguez e Castro (Bologna) e Paredes (Roma).

Portieri: Martinez, Rulli, Benitez

Difensori: Molina, Foyth, Romero, Pezzella, Balerdi, Otamendi, Medina, Tagliafico

Centrocampista: Parades, Enzo Fernandez, De Paul, Perrone, Palacios, Mac Allister, Nico Paz, Thiago Almada, Benjamin Dominguez

Attaccanti: Giuliano Simeone, Nico Gonzalez, Castro, Julian Alvarez, Lautaro Martinez.

Foto: AFA Federazione