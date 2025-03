Argentina, emergenza attacco: Messi, Lautaro e Dybala out

Emergenza assoluta in attacco alla vigilia di due importanti gare (Uruguay e Brasile) per le qualificazioni mondiali. Nel giro di pochissimi giorni l’Argentina ha perso Messi, Dybala e Lautaro Martinez, assenze pesantissime che costringeranno Scaloni a scelte obbligate. La possibile soluzione sarà quella di schierare Alvarez unica punta, probabilmente con Giuliano Simeone e Nico Gonzalez esterni offensivi per cercare di rimediare alla contemporanea assenza di tre big.

Foto: twitter Argentina