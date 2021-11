Argentina e Brasile non si fanno male: a San Juan finisce 0-0. L’Albiceleste vola a Qatar 2022

Il Superclasico di Sudamerica doveva essere un match scoppiettante a tutti gli effetti, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Col Brasile già qualificata, chi doveva fare assolutamente risultato era l’Argentina, ma ne è venuta fuori una partita abbastanza equilibrata e prettamente tattica. Molti cartellini gialli e un’occasione per parte hanno contraddistinto il match: al 41′ bel tiro di De Paul da fuori area ma Alisson neutralizza la conclusione. Al 72′ Emiliano Martinez respinge un rasoterra insidioso di Cunha. A San Juan termina dunque in parità e l’Albiceleste conquista un punto decisivo che gli permette di strappare il pass per Qatar 2022.

In campo gli “italiani” Lautaro Martinez, Correa e Molina per l’Argentina, mentre gli juventini Danilo e Alex Sandro sono stati impiegati dal c.t. brasiliano Tite.

Foto: Twitter Argentina