Argentina di un altro livello: Lautaro, Di Maria e Dybala affondano l’Italia (3-0) a Wembley

Troppo superiore l’Argentina per questa Italia. La Nazionale campione del Sudamerica vince la “Finalissima” a Wembley tra le due squadre campioni continentali dell’anno scorso.

Non c’è stata quasi mai partita, l’Argentina ha dominato in lungo e in largo e il passivo per gli Azzurri, poteva essere davvero imbarazzante, non fosse stato per un ottimo Donnarumma.

A sbloccare la gara l’interista Lautaro Martinez, al 28′. “Il toro” ha sfruttato una bella giocata di Messi, che ha servito una palla d’oro in mezzo e l’interista, a pochi metri, ha battuto Donnarumma.

Al 46′, raddoppio Argentina. Lautaro si libera di Bonucci e serve Di Maria che beffa ancora Donnarumma in uscita con un bel tocco sotto.

L’Italia quasi mai pericolosa, Belotti abulico, poco servito in attacco. Finisce la storia in Nazionale di Chiellini all’intervallo.

L’Argentina nella ripresa prende letteralmente a pallate l’Italia, incapace di reagire agli attacchi dei sudamericani, assolutamente superiori in tutto. Solo Donnarumma evita un passivo pesantissimo per l’Italia, salvando su Messi, Di Maria, Lo Celso.

Entra Dybala al 91′ al posto di Lo Celso e la Joya timbra il cartellino con un gol, dopo 3 anni, al primo pallone toccato.

Finisce 3-0 per l’Argentina, che vince la “Finalissima” e si porta a casa il trofeo.

Per l’Italia, la fine di un ciclo, e tante riflessioni da fare. Questa sera, si è notata una netta differenza con una delle candidate a vincere i prossimi Mondiali, che l’Italia, come sappiamo, non giocherà.

Foto: Twitter Argentina