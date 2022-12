Argentina, Di Maria è tornato ad allenarsi in gruppo. Con l’Olanda ci sarà

Buone notizie per il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni in vista del quarto di finale dei Mondiali contro l’Olanda in programma venerdì: Ángel Di María , esterno della Juventus, è tornato ad allenarsi con il gruppo e pertanto dovrebbe essere a disposizione per la partita di venerdì. Lo riferisce la stampa argentina, secondo cui il Fideo ha delle possibilità di esserci visto che oggi ha anche giocato la classica partitella di fine seduta. Di Maria si era infortunato nella gara contro la Polonia, per un problema al quadricipite destro e contro l’Australia era in panchina solo per presenza, ma non era disponibile per scendere in campo.

Foto: Instagram Di Maria