Argentina, confermata la rottura del crociato per Panichelli. Il report

27/03/2026 | 17:20:27

Joaquin Panichelli salterà il prossimo Mondiale. L’attaccante argentino dello Strasburgo ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento con la selezione allenata da Scaloni. “Gli esami effettuati oggi sull’attaccante Joaquín Panichelli hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Forza Joaco, non mollare! Siamo con te” si legge nel report ufficiale diramato dall’Argentina.

foto x argentina