Argentina, colpi d’arma da fuoco dagli spalti. Sospeso un match di terza serie

Incredibile episodio accaduto in Argentina durante la sfida tra l’Huracán Las Heras e il Ferro de General Pico. A riportarlo La Nacion. Nel corso della gara, valida per la 30a e ultima giornata del Torneo Federal A (terza divisione argentina), al 33′ del secondo tempo sono partiti degli spari dagli spalti e di conseguenza i calciatori hanno cercato riparo per evitare il peggio. Uno dei proiettili vaganti ha colpito di striscio la spalla del tecnico ospite, Mauricio Romero, che è stato trasportato rapidamente all’ospedale.

Anche i giornalisti presenti in tribuna stampa hanno abbandonato le proprie postazioni. Il match è stato chiaramente sospeso, da capire se verrà concluso oppure se la Federazione deciderà di confermare il risultato al 33′.

Foto: Screen Youtube