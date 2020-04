Argentina, campionato sospeso definitivamente. L’annuncio del presidente federale Tapia

Dopo Belgio e Olanda, anche l’Argentina dichiara definitivamente sospeso il campionato a causa del Coronavirus. Lo ha anticipato, in un’intervista all’emittente TNT Sports, il presidente della Federcalcio (Afa) Claudio ‘Chiqui’ Tapia: “Tutti i campionati sono finiti, e domani questa decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo, che si svolgerà in videoconferenza. Torneremo in campo solo quando le autorità sanitarie ci daranno il via libera. Insomma, si giocherà quando sarà il momento giusto”. Non ci saranno retrocessioni.

Foto: Twitter Diario Ole