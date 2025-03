Argentina, botta alla caviglia per Castro. Rischia di saltare la sfida con il Brasile

Momento di emergenza totale, soprattutto in attacco, in casa Argentina. Il CT, Lionel Scaloni, ha ricevuto un’altra brutta notizia: stando a quanto rivelato da TyC Sports, Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha subito un colpo alla caviglia durante l’allenamento pomeridiano di ieri e per questa ragione è in dubbio per risultare anche in panchina nel classico contro il Brasile.

Senza Lionel Messi (problema muscolare) e Lautaro Martínez (infortunato e rientrato a Milano), oltre all’espulsione di Nico González nella vittoria contro l’Uruguay, il ct dell’Albiceleste ha poche alternative in attacco, soprattutto per il centro dell’attacco. Ci sarà certamente Julian Alvarez, ma Castro sarebbe stato un ottimo elemento, anche a gara in corsa eventualmente.

Foto: sito Bologna